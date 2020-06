Trzaskowski porównuje się do Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego. "Duda tak nie potrafi"

Rafał Trzaskowski został zapytany o swoje "polityczne DNA". – Ja jako młody chłopak, 17-letni, pracowałem dla komitetu wyborczego "Solidarność" w 1989 roku i to jest przede wszystkim moje DNA. Nie odcinam się od swojej formacji politycznej – Koalicji Obywatelskiej, bo to jest naturalne. Natomiast mogę jedno gwarantować panu Dudzie i szefowi związku zawodowego i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że ja będę absolutnie prezydentem nieuzależnianym. Mogę się unieść i umiem się unieść poza swoje korzenie polityczne, tak jak unosił się ponad swoje korzenie polityczne Aleksander Kwaśniewski, czy Lech Kaczyński. Niestety pan prezydent Andrzej Duda tego nie zrobić nie potrafi – zapewnił polityk.

Prowadzący zapytał Trzaskowskiego o powtarzane na wiecach wyborczych słowa premiera "Rafał nie kłam". – Nie do końca wiem, o co chodzi panu premierowi Morawieckiemu, dlatego, że widzę, że PiS próbuje mnie rozliczać z obietnic po półtora roku mandatu. Natomiast jak my zadajemy pytania panu prezydentowi o jego obietnice, czyli kwestie dotyczące pomocy Frankowiczom, czy kwestii związanych z kwotą wolną od podatków, czy emeryturami bez podatków, to na te pytania jednak odpowiedzi nie ma – skomentował prezydent Warszawy.

Kandydat był też pytany o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w USA: – Przede wszystkim chciałbym wiedzieć dokładnie w jakim celu prezydent jedzie do Waszyngtonu. Jeżeli chodzi o wzmocnienie stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, to tutaj panuje zgoda, natomiast jeżeli chodzi o kwestie broni nuklearnej – bo podobno takie się pojawiają sugestie – czy np. budowy elektrowni atomowej to warto by było porozmawiać o tym wcześniej, żeby wiedział o tym choćby parlament, czy opinia publiczna.