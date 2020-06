"Pokłonić się marionetce Putina...". Ziemkiewicz drwi z Trzaskowskiego

– Słyszymy, że prezydent Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy w jakim celu. Ani parlament, ani społeczeństwo nie zostało o tym poinformowane. I dlatego prosiłbym prezydenta o poinformowanie opinii publicznej, w jakim celu do Waszyngtonu się udaje. Skierowałem list do prezydenta w tej sprawie – mówił Trzaskowski we wtorek podczas spotkania Lublinie.

Dzisiaj także poruszył ten temat podczas spotkania w Łodzi, a jego słowa skomentował na Twitterze publicysta Rafał Ziemkiewicz.

„Dzisiaj Andrzej Duda jest w Stanach Zjednoczonych. Problem polega na tym, że my tak naprawdę nie wiemy w jakim celu” – zacytowano słowa Trzaskowskiego na jego Twitterze.

Na pytanie kandydata w żartobliwy sposób odpowiedział dziennikarz "Do Rzeczy".

„Pokłonić się marionetce Putina, który rządzi wraz z Chinami światem poprzez Opus Dei, Ordo Iuris i 5G (spytajcie T. Piątka z GW). Gates go tam zaczipuje, w zamian za co rusko-jankeski TVN nadal będzie robił PO tak głupią propagandę, że zapewni to PAD reelekcję. #PotwierdzoneInfo” – napisał na Twitterze Ziemkiewicz.