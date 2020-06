Już 53 mld zł subwencji trafiło do firm z Tarczy Finansowej

Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Funduszu, z Tarczy Finansowej PFR skorzystały 288 394 firmy zatrudniające 2,73 mln pracowników. W sumie za pośrednictwem banków PFR wypłacił 53 mld zł. Do mikroprzedsiębiorców trafiło 15,8 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw – 37,2 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

PFR wyemitował do tej pory papiery o łącznej wartości 62 mld zł. Fundusz realizuje program Tarczy Finansowej we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

