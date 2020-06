Spór o Odojewskiego

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk || Szanowni Państwo,po tym, jak ustawodawca umożliwił dziennikarzom praktycznie nieograniczony dostęp do akt przechowywanych w archiwum IPN, wielu z nich podjęło tematy związane z niedawną przeszłością ludzi, którzy dostali się w sieć aparatu bezpieczeństwa. Powody, którymi kierowali się publicyści, były różne: ciekawość,chęć zaistnienia, próba dotarcia do istoty minionych zdarzeń i wiele innych. Z całą pewnością zaczęli podejmować tematy, którymi równolegle zajmowali się zawodowi historycy. Obie perspektywy poznawcze łączy konieczność posiadania i doskonalenia warsztatu badawczego.Publikacje pióra Joanny Siedleckiej skłaniają do refleksji nad tą kwestią.