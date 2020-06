Taki ładny kandydat

Jej zdaniem największą zaletą Rafała Trzaskowskiego jest jego wygląd. „od 1989 r. nie mieliśmy tak fotogenicznego prezydenta warszawy. ani uwodzicielskiego kandydata na prezydenta Polski. Trzaskowski to zwycięzca sondaży typujących ideał Polaków w kategorii rządzący: mężczyzna w średnim wieku, odpowiedzialny, żonaty, dzieciaty.

Na Tinderze też to mu by nie przeszkadzało, gdyby kandydował do kadencji trwałego związku” – stwierdziła. „Przeglądając prezydencką ofertę ostatniego 30-lecia, widać, że zaletą Trzaskowskiego jest: brak okularów, wykształcenie, trzeźwość, również polityczna, brak brata bliźniaka, wąsów i niebycie kretynem” – dodała. uroda oraz brak wąsów i okularów jako największe zalety kandydata na prezydenta? To się chyba nazywa pocałunek śmierci.

Nie ma lekko

Aktorka serialowa Kasia Cichopek zdradziła, że wieloletnia praca w „M jak miłość” to nie tylko komfort stałej pracy, ale i pewne wyrzeczenia oraz zobowiązania. Biedna Cichopek nie może na przykład ściąć włosów bez zgody twórców serialu. to niejedyny zamach na jej wolność!

– Nie mogę zmieniać fryzury. Jestem zobligowana kontraktem w serialu „M jak miłość”, że moje włosy muszą mieć tę samą długość do kontynuacji i bez zgody producentów nie mogę zmienić koloru czy zrobić drastycznego cięcia – wyjawiła.

– Obostrzenia są przede wszystkim „wyglądowe”. Jeżeli chodzi np. o paznokcie, jak dziewczyny lubią ostre i mocne kolory, to na planie muszą przemalować na delikatne – dodała. – Ja od 18 lat mam krótkie i jasne paznokcie – zdradziła. I niech ktoś powie, że życie serialowej gwiazdy jest łatwe i przyjemne!