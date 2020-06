Trzaskowska: Jesteśmy osobami wierzącymi. Trzymam kciuki za papieża Franciszka

Żona kandydata KO na prezydenta została zapytana o swój oraz męża stosunek do Kościoła katolickiego. – Jesteśmy osobami wierzącymi. Moja krytyczna ocena części działań Kościoła i jej hierarchów nie ma nic wspólnego z moją relacją z Bogiem. Bardzo cenię Papieża Franciszka. Trzymam za niego kciuki. A jeśli chodzi o dzieci – same zdecydują o swojej relacji z Kościołem. I chciałabym tu jedno powiedzieć bardzo wyraźnie: mieszanie dzieci i tej sfery ich duchowości do kampanii to czysta niegodziwość – wskazała Małgorzata Trzaskowska. To jej odpowiedź na pytania o to, dlaczego dzieci nie przystąpiły do sakramentu I komunii świętej.

Trzaskowska zapewnia, że jako pierwsza dama skupi się na dwóch tematach: edukacji oraz ochronie środowiska: – Zajmuje to mnie od dziecka. Pamiętam, jak wspólnie sadziliśmy las po wielkim pożarze lasu koło Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Bardzo wtedy to przeżywałam. Siedziałam na dachu, obserwując czerwoną łunę nad lasem. Troska o środowisko naturalne jest mi na pewno bardzo bliska. Bardzo chcę się tym zajmować, bo to jest problem, który dotyczy nas wszystkich tu i teraz, bez wyjątku.

Żona prezydenta Warszawy zapewnia, że jeśli Rafał Trzaskowski zostanie przywódcą Polski, ona nadal będzie zabierać głos w kwestii aborcji. – Jest to tak istotny dla kobiet temat, że zabieranie głosu w tej sprawie jest niezbędne, zwłaszcza gdy pojawiają się inicjatywy traktujące kobiety instrumentalnie. Dziś mamy w Polsce kompromis, który nie jest idealny dla różnych stron, ale zgoda i zrozumienie innego punktu widzenia jest istotą kompromisu – powiedziała w rozmowie z WP.

