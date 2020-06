Finisz kampanii wyborczej. "Prezydent szykuje niespodziankę"

Z ustaleń serwisu wynika, że ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda pokaże obywatelom oświadczenie majątkowe. W rozmowie z portalem rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że zostanie ono opublikowane jeszcze dzisiaj.

Obowiązujące przepisy nie nakazują głowie państwa ujawniania oświadczeń majątkowych. Od Andrzeja Dudy żądają jednak tego politycy opozycji, którzy sugerują, że jeśli prezydent nie chce tego zrobić, może to oznaczać, że ma coś do ukrycia. Mówił o tym podczas dzisiejszego briefingu przed Pałacem Prezydenckim poseł Koalicji Obywatelskiej.

– Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu. Nie opublikował swojego oświadczenia majątkowego – wskazywał Cezary Tomczyk. Parlamenarzysta podkreślał, że Polacy mają prawo poznać przed wyborami oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. – Po to zostały wymyślone oświadczenia majątkowe, żeby walczyć z korupcją na szczytach władzy – wskazywał. Jak przekonywał, jeśli prezydent nie chce pokazać swojego oświadczenia majątkowego, może to oznaczać, że ma coś do ukrycia. – Żądamy opublikowania oświadczenia majątkowego prezydenta Dudy. Dajemy mu na to 12 godzin. Czyli czas do początku ciszy wyborczej – oświadczył Tomczyk.

