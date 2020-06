Znamy zwycięzcę wyborów prezydenckich. Wyniki exit poll

21:15 Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że kampania toczy się dalej, a w jej centrum leży pytanie dotyczące tego, jaka ma być Polska. – W wielu sprawach myślimy podobnie (z Krzysztofem Bosakiem - red.). Pewnie, że w wielu sprawach wyborcy pana Bosaka, zwłaszcza ci młodzi, chcieliby, żeby wiele spraw było szybciej, bardziej radykalnie, takie są też prawa młodości. Ale nasz cel jest wspólny. Ten cel to Polska dumna, gdzie polskie sprawy są na pierwszym miejscu. Nie mam co do tego wątpliwości – mówił prezydent.

21:13 – To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szukają porozumienia i wspólnoty – tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu. Wybieramy między przyszłością a przeszłością. Pomiędzy prawdą a tymi, którzy przez cały czas chcą się opierać na manipulacji. O tym są właśnie te wybory – mówił Rafał Trzaskowski w Warszawie tuż po ogłoszeniu wyników exit poll.

Czytaj także:

Trzaskowski: Z takim wynikiem można iść się bić o Polskę!

21:05 – Wynik sprzed 5 lat pobity przy 10 kontrkandydatach. Dziękuję za ten wynik, ale przede wszystkich dziękuję moim rodakom za tę frekwencję. Niezależnie od tego, na kogo głosowali. Z całego serca dziękuję, że poszliście Państwo na wybory. To ważne byśmy korzystali z tego najważniejszego demokratycznego prawa, bo to ono prowadzi do tego, że państwo jest rządzone według tego jak chce większość obywateli – powiedział prezydent Andrzej Duda w Łowiczu.

Czytaj także:

Prezydent Duda o wynikach I tury: Ta przewaga jest potężna

Według sondażu, na drugim miejscu uplasował się kandydat Koalicji Obywatelskiej, na którego zagłosowało 30,4 proc. Polaków. Jeśli wyniki te się potwierdzą, to właśnie Rafał Trzaskowski zmierzy się z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów, która odbędzie się za 2 tygodnie, a więc 12 lipca.

Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki:

Szymon Hołownia – 13,3 proc.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) – 7,4 proc.

Robert Biedroń (Lewica) – 2,9 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz (Koalicja Polska) – 2,6 proc.

Z badania wynika, że frekwencja wyniosła 62,9 proc.

Głosowanie zakończyło się o godz. 21.00, a wraz z nim skończyła się cisza wyborcza. Lokale wyborcze w cały kraju otwarto o godzinie 7 rano.

O urząd prezydenta RP ubiegało się w sumie 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek.