Zaskakujące przemówienie Stanisława Żółtka

– Mimo tego, że w internecie zabłysnęliśmy, zdajemy sobie sprawę, że to internet, a większość tych ludzi nie chodzi na wybory – ocenił. Komentując swój sondażowy wynik wyborczy, stwierdził: – Jak 0,3 proc. to bardzo mało. To mi się niespecjalnie podoba, mam nadzieję, że będzie inny.

Jak dodał, "między innymi po to wystawiono mnie na kandydata na prezydenta, żeby stworzyć partię, która wejdzie do Parlamentu Europejskiego i będzie silna".

– Oczywiście zawsze mogło być inaczej i mogliśmy uzyskać wysoki wynik, ale rozmawiałem z ludźmi, żeby się nie wygłupiać, bo zaczynaliśmy od zera i zakładaliśmy, że nie zbierzemy podpisów, a potem, że nie zaistniejemy w ogóle, że sondaże i główne telewizje nas nie pokażą, a zrobiło się odwrotnie – powiedział.

Żółtek ocenił, że "jego wynik niesie nadzieję na przyszłość jeśli chodzi o organizacje wolnościową, która czy to samodzielnie, czy we współpracy z Konfederacją uzyska dobry wynik do parlamentu i od strony parlamentu będziemy zmieniać Polskę". – Traktujemy to jako pierwszy krok do szybkiego zdobycia wpływu na politykę Polski, wewnętrzną i zewnętrzną. Myślę, że więcej uzyskaliśmy niż spodziewaliśmy się od takiego startu od zera – dodał.

Kandydat na prezydent podkreślił, że kampanię prowadził mu Norbert Czarnek. – Bez niego bym nic nie osiągnął i nic nie znaczył. (...) Przed nami piękna przyszłość, niebo błękitne nad nami, małżonka obok mnie i piękne kobiety. Nie ma się co żalić na życie. Mężczyźni też są z nami, ale ja nie z tej opcji – powiedział.

Żółtek dodał, że "ta opcja jest może na szczęście przede mną, a nie za mną". – Jestem strasznie zadowolony z tego, że wystartowałem, bo osiągnąłem dużo z tego, co zakładałem. Nie całość, bo całość to byłoby zostanie prezydentem w pierwszej turze. I tyle co mam do powiedzenia – oświadczył.