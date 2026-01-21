Suchanow z niemiecką nagrodą pokojową

W uzasadnieniu przyznania nagrody wskazano, że Suchanow działa na rzecz wolności, praworządności, praw człowieka i pokoju. Aktywistka ma łączyć kwestie odradzania się autorytaryzmu z zagadnieniem praw kobiet. Uroczystość wręczenia nagrody zaplanowano na 12 kwietnia w Operze Sempera w Dreźnie. Laudację na cześć laureatki wygłosi wieloletni minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn. Przemawiał będzie także premier Saksonii Michael Kretschmer.

Suchanow podziękowała wyróżnienie, wskazując, że jest wzruszona. Dodała, że nigdy nie wyobrażała sobie, że zostanie w ten sposób doceniona.

Klementyna Suchanow to lewicowa i proaborcyjna aktywistka, która stała się znana po masowych protestach w związku z wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Jest jedną z liderek Strajku Kobiet.

Kontrowersyjna postać

W połowie maja ubiegłego roku media ujawniły, że przy rządzie ma działać zorganizowana grupa zajmująca się przemytem nielegalnych imigrantów, a jej struktura ponoć przypomina siatkę szpiegowską. Telewizja Republika twierdzi, że grupa trudniąca się przemytem ma otrzymywać informacje od służb rosyjskich i białoruskich.

Centralną postacią ma być Klementyna Suchanow, która zasiada w dwóch rządowych komisjach. Pierwsza dotyczy rosyjskich wpływów, druga zajmuje się nadużyciami wobec aktywistów.

Dziennikarze Republiki utrzymują, że dotarli do materiałów ABW, Straży Granicznej i prokuratury w tej sprawie. Z dokumentów ma wynikać, że ludzie znajdujący się w orbicie rządu "stworzyli mafię przemytników nielegalnych imigrantów zorganizowaną – jak siatka szpiegowska współpracująca z ruskimi służbami".

Dziennikarz Michał Jelonek udostępnił treść korespondencji Klementyny Suchanow z Justyną W. dot. przemytu migrantów.

