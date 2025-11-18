Suchanow pozywa prezydenta. "Wypowiedź naruszyła godność"

23 maja podczas debaty prezydenckiej w Telewizji Republika, Karol Nawrocki,zwracając się do swojego oponenta Rafała Trzaskowskiego, stwierdził: – Kiedy pan wspierał film "Zielona granica", to jedna z pana stypendystek, która pana popiera, Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów.

Telewizja Republika wyświetlała w tym czasie na dole ekranu grafikę z napisem: "Mafia przemytników wokół rządu Tuska". Wcześniej stacji zarzucała aktywistce związki z osobami przemycającymi migrantów przez granicę.

Suchanow pozywa Nawrockiego

Aktywistka Strajku Kobiet już następnego dnia domagała się od Nawrockiego przeprosin, ale ich nie uzyskała. We wtorek skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych. Domaga się od prezydenta Nawrockiego przeprosin. Miałyby one zostać opublikowane na profilach prezydenta w mediach społecznościowych, na portalu "Rzeczpospolitej" oraz w Telewizji Republika. Dodatkowo Klementyna Suchanow domaga się od Nawrockiego wpłaty 10 tys. zł na rzecz Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet. Twierdzi ona, że wypowiedź przyszłego prezydenta podczas debaty wyborczej "naruszyła jej godność, cześć i dobre imię oraz podważyła jej autorytet jako pisarki, redaktorki, tłumaczki, aktywistki politycznej, a także członkini rządowej komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023". "Przedmiotowa wypowiedź istotnie osłabiła zaufanie społeczne wobec powódki oraz stworzyła przestrzeń dla dalszych ataków przez inne osoby publiczne i podmioty życia społecznego. Wypowiedź pozwanego spotkała się bowiem z natychmiastową reakcją mediów, które gremialnie cytowały jej treść w odniesieniu do powódki, w szczególności poprzez przypisywanie powódce kluczowej roli w 'aferze przemytniczej'" – wskazano w pozwie cytowanym przez rp.pl.

