"Jak na zwierzęta w zoo". Aukcja WOŚP budzi olbrzymie kontrowersje

34. Finał kierowanej przez Jerzego Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. W związku z WOŚP w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz bardziej zaskakujące licytacje.

Można wylicytować spotkanie z Ejchart w areszcie w Piotrkowie Trybunalskim

Na koncie na platformie społecznościowej X Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano nietypową grafikę. Dowiadujemy się z niej, że można wylicytować spotkanie w Areszcie Śledczym z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Marią Ejchart.

"To wyjątkowa okazja, która zdarza się niezwykle rzadko. Wylicytuj spotkanie z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości – Marią Ejchart w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jak naprawdę wygląda jednostka penitencjarna »od środka»" – czytamy w opisie aukcji.

Aukcja obejmuje spotkanie z Ejchart w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Wizyta odbędzie się pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej. W pakiecie: możliwość poznania zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej, rozmowę i wspólne zdjęcie z Minister Marią Ejchart, udział uczestnika oraz jednej osoby towarzyszącej. Organizatorzy przekazali, że dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (np. dojazd) pokrywa zwycięzca.

Jabłoński: Jak zwierzęta w ZOO

Aukcja budzi duże kontrowersje ze względu na potencjalne przedmiotowe traktowanie osadzonych więźniów. Paweł Jabłoński z PiS zamieścił bardzo ostry wpis w tej sprawie.

"Nieprawdopodobne. Ministerstwo Sprawiedliwości wystawia na aukcję zwiedzanie więzienia – zwycięzca będzie mógł sobie wraz z panią wiceminister Marią Ejchart popatrzeć na osadzonych, jak na zwierzęta w zoo. Bo przecież nie na pomieszczenia więziennej administracji?" – napisał polityk.

twitter

Jego zdaniem aukcja "wprost wypełnia znamiona nieludzkiego i poniżającego traktowania, zakazanego w art. 40 Konstytucji RP i art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

Jabłoński dodaje, że rząd powinien szykować się na skargi do ETPCz w Strasburgu. "A zapłacimy za to wszyscy – i to znacznie więcej, niż pani minister chciałaby wspaniałomyślnie przekazać na Owsiaka" – dodał.

Czytaj też:

Tajemniczy wpis Tuska o Owsiaku. "Chcą go zniszczyć, tak jak Wałęsę"Czytaj też:

"Porozmawiamy o kulturze". Nowacka zaangażowała się w WOŚP