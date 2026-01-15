"Słynna flaga". Groteskowy wpis Biejat

"Pamiętacie słynną tęczową flagę z debaty prezydenckiej w Końskich? Teraz możecie wylicytować ją na aukcji w ramach 34. Finału WOŚP! Zwycięzcę zapraszam również do osobistego odbioru i spotkania przy kawie" – poinformowała w mediach społecznościowych była kandydatka na prezydenta.

34. Finał kierowanej przez Jerzego Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia.

Bez względu na zabawne określenie "słynna flaga" Biejat zdoła dobrze spożytkować rekwizyt i całą sytuację wokół niego. Na licytacji flaga jest już warta ponad cztery tysiące złotych.

twitter

Trzaskowski nie chciał flagi LGBT, więc wzięła ją Biejat

Przypomnijmy – chodzi nie tyle o istotny, mający jakiekolwiek znaczenie, ile być może lekko symboliczny gest Magdaleny Biejat z debaty prezydenckiej w kwietniu ubiegłego roku. Podczas debaty w Końskich Karol Nawrocki wręczył Rafałowi Trzaskowskiemu flagę LGBT. Ponieważ Trzaskowski ją schował, flagę przejęła właśnie wicemarszałek Senatu.

Trzaskowski natychmiast zdjął flagę z pulpitu, na co zareagowała kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat. – Ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę – oświadczyła, po czym podeszła do Trzaskowskiego, który przekazał jej flagę.

– Jestem dumna z Polski i dumna z tego, że nasi obywatele, również ci tęczowi, wybierają Polskę – powiedziała Biejat.

Czytaj też:

Biejat ma nadzieję, że Braun trafi do więzienia i przestanie być problemem