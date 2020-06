Kidawa-Błońska reaguje na sondażowe wyniki wyborów

Według sondażowych wyników late poll, Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę z wynikiem 42,5 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski (30,3 proc.), a trzeci Szymon Hołownia (13,5 proc.).

Kolejne miejsca zajmują: Krzysztof Bosak – 7,1 proc., Robert Biedroń – 2,5 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,5 proc. Pozostali kandydaci uzyskali łącznie 1,6 proc.

Frekwencja wyborcza wyniosła według tego sondażu 63,8 proc. i jest rekordowa.

– Kochani, jest druga tura. A jak jest druga tura, to jest szansa na zwycięstwo. Dwa tygodnie pracy każdego z nas – powiedziała na nagraniu opublikowanym w internecie Kidawa-Błońska.

– Jestem przekonana, że 12 lipca będziemy wszyscy się cieszyć, że mamy normalną, wolną, demokratyczną, uśmiechniętą Polskę i że jest normalnie. Mam nadzieję, że nikt z was nie zmarnuje tej szansy. Musimy dać z siebie wszystko. To tylko dwa tygodnie, a my to potrafimy. Do zwycięstwa – podkreśliła.

Przypomnijmy, że w maju Kidawa-Błońska wycofała się z kandydowania w wyborach, kiedy poparcie dla niej spadło do kilku procent. Zastąpił ją Rafał Trzaskowski.