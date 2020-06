Posłanka PiS chwali Bosaka. "Krzysztofie, przesyłam wyrazy uznania"

"Na szczególną uwagę zasługuje dobry wynik Krzysztofa Bosaka. Krzysztofie, przesyłam wyrazy uznania. Gratuluję" – napisała na Twitterzeposłanka PiS.

Kandydat Konfederacji uzyskał czwarty wynik, za Andrzejem Dudą (43,67 proc. głosów), Rafałem Trzaskowskim (30,34 proc. głosów) i Szymonem Hołownią (13,85 proc. głosów). Na podstawie niepełnych jeszcze wyników (z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych), Krzysztof Bosak otrzymał 6,75 proc. głosów.

"Oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach"

– Wydaje się, że jesteśmy w historycznej chwili. Te wyniki, których nikt nie prognozował, to wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę, jaka zaczęła się na polskiej scenie politycznej. Konfederacja stała się trzecią siłą w Polsce – mówił wczoraj wieczorem, po ogłoszeniu wstępnych wyników, Bosak.

Bosak zwrócił uwagę, że przy tak wysokiej frekwencji wynik powyżej 7 proc (pierwsze sondaże dawały politykowi 7,4 proc. głosów), jest bardzo solidny. – Dziś te siły, z którymi walczymy, którym rzuciliśmy rękawice – siły głównego nurtu – wydają się silne, wydają się wielkie. Ale tak naprawdę oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach. Na dwóch nogach. Nazwy tych dwóch nóg to PiS i Platforma – oświadczył polityk. – To jest kolos na glinianych nogach, a nową rodzącą się prawdziwą siłą jest Konfederacja – mówił polityk Konfederacji.

Bosak stwierdził, że co prawda PO i PiS przyciągają nadal więcej wyborców, to właśnie Konfederacja przyciąga większe zainteresowanie społeczne – To my jesteśmy przyszłością, to my jesteśmy ideową prawicą – uznał kandydat Konfederacji.