"Jak słyszę, że mówi o złodziejstwie...". Prezydent ostro odpowiada Trzaskowskiemu

Państwowa Komisja Wyborcza podała dziś rano dane z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych. I tak Andrzej Duda uzyskał 43,67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski – 30,34 proc., a Szymon Hołownia 13,85 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się Krzysztof Bosak – 6,75 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,37 proc. – Robert Biedroń 2,21 proc.

Już sondażowe wyniki wyborów jasno pokazywały, że w drugiej turze ubiegający się o reelekcję prezydent i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Po ich ogłoszeniu obaj kandydaci wznowili kampanię wyborczą i ruszyli w Polskę.

Andrzej Duda odwiedził dziś m.in. Rypin. – Przewaga nie oznacza, że można spocząć na laurach. Polska nadal potrzebuje pracy i niech symbolem tego będzie ta kampania – mówił podczas spotkania z mieszkańcami tego miasta. Prezydent poprosił też o poparcie w drugiej turze wyborów. – Trzeba wygrać te wybory prezydenckie w sposób zdecydowany, aby ta legitymacja do prowadzenia polskich spraw była silna – podkreślał i dodawał: "Marzę o tym, aby Polska była taka o jakiej mówił prof. Lech Kaczyński - żeby polskie państwo było dumne i wyprostowane, dawało oparcie i nie bało się silnych".

W wystąpieniu ubegającego się o reelekcję prezydenta nie zabrakło także odniesień do jego rywala. – Powiem państwu otwarcie: Jak ja słyszę, że pan Trzaskowski mówi w tej chwili o złodziejstwie, a sam był w rządzie, przy którym kradziono 50 mld VAT-u, to się pytam: rany Julek, na jakim my świecie żyjemy? To naprawdę ludzie w Polsce pamięci nie mają, tak się temu panu wydaje? – mówił Duda.

