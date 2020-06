Kogo poprze w drugiej turze? Hołownia ogłosił decyzję

Hołownia poinformował podczas spotkania z dziennikarzami o powołaniu do życia nowego ruchu społecznego "Polska 2050". Przekazał również swoją decyzję ws. drugiej tury wyborów prezydenckich.

– Nasz ruch nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów. Jesteśmy ruchem ludzi wolnych. Każdy z nas będzie podejmował decyzję w swoim sumieniu. Nie jestem panem waszych sumień – oświadczył.

Hołownia jednocześnie zachęcał Polaków, aby wzięli udział w wyborach. Podkreślał, że to "od naszych decyzji zależy nie tylko nasz komfort, ale los całej wspólnoty". Lider nowo powołanego ruchu społecznego zdradził na kogo on odda swój głos. – Ja, jeden z milionów Polaków, nie mam w II turze swojego kandydata. Nie mam go, ale na wybory pójdę i oddam głos. Ten głos oddam nie za czymś, a przeciwko czemuś. Oddam ten głos przeciwko wizji Polski Andrzeja Dudy i jego partii PiS – poinformował.