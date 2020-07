"Kiedy widzimy, co się z nimi robi w Sejmie...". Nowacka pochyla się nad problemami Konfederacji

Barbara Nowacka podczas porannej rozmowy z Beatą Lubecką komentowała wyniki pierwszej tury wyborów oraz oceniała jakie szanse mają kandydaci PiS i KO na zwycięstwo w II turze. – Już dziś mamy sygnały od polityków PiS, którzy widzą, że kampania Andrzeja Dudy nie idzie tak, jak powinna, że oni generalnie to może byliby otwarci na jakąś współpracę. My dziś nie jesteśmy tym zainteresowani – mówiła.

Nowacka podkreśliła, że Koalicja Obywatelska będzie biła o głosy wszystkich wyborców Szymona Hołowni. – Rafał Trzaskowski zamierza spełniać – bo i tak ma to w swoim programie – znaczną część postulatów Hołowni. Np. dotyczących zielonego ładu, sprawiedliwości i praw człowieka – mówiła. Podkreśliła, że jeżeli zwolennicy Hołowni chcą normalności i demokracji, to pozostaje im "tylko Trzaskowski "

Nowacka o Konfederacji

Barbara Nowacka została zapytana, jak Rafał Trzaskowski zamierza przekonać do siebie wyborców Krzysztofa Bosaka. Polityk podkreśliła, że kandydat KO, jeżeli wygra wybory, będzie "bezpiecznikiem".

– My się z Konfederacją nie zgadzamy w wielu rzeczach, ale kiedy widzimy, co się z nimi robi w Sejmie, kiedy zamykany jest im mikrofon, kiedy nie mogą głosić swoich poglądów, to myślę, że nie na tym polega demokracja – mówiła lewicowa polityk.

Nowacka również zapewniła, że Trzaskowski „nie podpisze żadnego głupiego, szkodliwego podatku”. – To ważne szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak duże są obciążenia podatkowe dla firm, jak trudno jest się firmom rozliczać –mówiła.

Oficjalne wyniki I tury

Według oficjalnych danych podanych we wtorek rano przez Państwową Komisję Wyborczą, Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów. Trzeci jest Szymon Hołownia (13,87 proc.). Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc.

Wynik wyborów oznacza, że konieczna będzie druga tura, w której zmierzą się ubiegający o reelekcję prezydent i kandydat Koalicji Obywatelskiej.