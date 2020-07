Sondaż: Na kogo zagłosują wyborcy przegranych kandydatów?

Według tego badania wyborcy Szymona Hołowni zagłosują przede wszystkim na Rafała Trzaskowskiego (72 proc.). Andrzeja Dudę wybierze tylko 9 proc. Z kolei 7 proc. nie pójdzie do drugiej tury, a 12 proc. to niezdecydowani.

Elektorat Krzysztofa Bosaka zagłosuje na Dudę (38 proc.) i Trzaskowskiego (28 proc.). W wyborach nie weźmie udziału 26 proc., 7 proc. to niezdecydowani.



Wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza wybiorą Trzaskowskiego (59 proc.) i Dudę (21 proc.). Do urn nie pójdzie 2 proc. 19 proc. nie wie, na którego kandydata głosować.



Sympatycy Roberta Biedronia postawią na Trzaskowskiego (72 proc.) i Dudę (9 proc.). 14 proc. nie weźmie udziału w głosowaniu. Niezdecydowanych jest 5 proc.



Elektorat Marka Jakubiaka w pierwszej kolejności wybierze Dudę (78 proc.). Na Trzaskowskiego zagłosuje 22 proc. Co ciekawe, nie ma w tej grupie niezdecydowanych.



Według tego sondażu Andrzej Duda może liczyć w drugiej turze na 48 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski na 43 proc. 4 proc. ankietowanych deklaruje, że nie pójdzie głosować, a 5 proc. odpowiada: "trudno powiedzieć".



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 26–27 czerwca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1045 osób.