KBW zawiadamia prokuraturę. Chodzi o podszywanie się pod organy wyborcze

KBW złoży w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. podszywania się pod organy wyborcze oraz wywoływania błędnego przeświadczenia o wydaniu przez członków PKW komunikatu dotyczącego głosowania w II turze wyborów – poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Informację podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

W czwartek PKW opublikowała w tej sprawie oficjalny komunikat. "Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że pojawiające się w serwisach społecznościowych informacje o tym, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II turze wyborów), a w głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów, są nieprawdziwe" – czytamy.

PKW podkreśla: "Uprawnionymi do udziału w głosowaniu ponownym są wszyscy wyborcy, a sposób głosowania wyborcy w dniu 28 czerwca 2020 r. nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu. Wynika to z zasad przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określonych w art. 62 i 127 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568). Ponadto tajność głosowania gwarantuje, że sposób głosowania wyborcy w dniu 28 czerwca 2020 r. nie może wpływać na jego uprawnienie do udziału w głosowaniu ponownym, ani na uwzględnienie jego głosu oddanego w tym głosowaniu".

Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji, przypominając jednocześnie, że wiarygodne wyjaśnienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów i udziału wyborców w głosowaniu dostępne są na stronach internetowych www.pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl.

