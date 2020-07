Trzaskowski: Wszystkie sondaże to pokazują

Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że o ostatecznym wyniku może przesądzić nawet kilkaset głosów. – Być może to właśnie wy, zgromadzeni w Gnieźnie, zadecydujecie o tym, kto wygra, dlatego jest tak ważne, żeby wszyscy ludzie, którzy kochają Polskę wolną, samorządną i obywatelską, poszli do tych wyborów – mówił polityk.

W dalszej części swojego wystąpienia Trzaskowski podkreślił, że jego marzeniem jest "wspólnota ludzi kochających wolność, wspólnota wolna od nienawiści i pogardy, wspólnota pełna miłości i szacunku". – Moje marzenie dzieje się właśnie tu i teraz. To jest najważniejsze, że my jesteśmy w stanie tę wspólnotę odbudować. Nawet jeżeli politycy będą się ze sobą spierać, to my znowu uczymy się ze sobą rozmawiać – mówił.

Trzaskowski podczas swojego wystąpienia zaatakował również macierzystą formację prezydenta - Prawo i Sprawiedliwość. Jego zdaniem rządzący obiecywali, że robią reformę sądów, żeby sądy działały szybciej, podczas gdy w rzeczywistości sądy obecnie działają wolniej. kandydat KO podkreślił również, że obecna władza nie potrafiła przeprowadzić reformy służby zdrowia, a większość kolejek do specjalistów jedynie się wydłużyła.

– Opowiadali o tym, że będą oddawali więcej autostrad, a okazuje się, że oddają znacznie mniej autostrad niż poprzednie rządy. Obiecywali, że będzie większa wolność prasy, a we wszystkich rankingach spadamy o kolejne miejsca i okazuje się, że tej wolności prasy, mediów jest coraz mniej. Tak dzisiaj wygląda państwo PiS – podkreślał.