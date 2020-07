Inicjatywa Wolne Sądy publikuje spot. Uderza w prezydenta i PiS

Członkowie Wolnych Sądów od początku mocno sprzeciwiają się reformie sądownictwa autorstwa PiS. W spocie widzimy m.in. adwokata Michała Wawrykiewicza, byłego kandydata Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego.

"To nie nowy odcinek "Ucha Prezesa. Życie napisało swój własny scenariusz. Przez 5 lat Konstytucja była konsekwentnie łamana. Jakie byłoby Wasze podsumowanie tych pięciu lat?" – czytamy we wpisie organizacji zamieszczonym na Facebooku jako komentarz do spotu.

W filmie jest mowa o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego, upartyjnieniu prokuratury, usuwaniu sędziów Sądu Najwyższego, represjach wobec niezawisłych sędziów, łamaniu prawa unijnego, zmianie prawa wyborczego pod rządzących i uchwalaniu ustaw bez trybu oraz naruszaniu prawa łaski.