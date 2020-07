"Porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze". Andrzej Duda proponuje opozycji spotkanie

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przez lat obóz Zjednoczonej Prawicy wprowadził wiele ważnych programów społecznych, jak 500 plus, 13. emerytura, leki dla seniorów, wyprawka szkolna. – Te wszystkie rzeczy działają, bo to był dobry czas współpracy między prezydentem, premierem i większością parlamentarną. Oczywiście, czasami były różnice zdań. W większości spraw ważnych dla obywateli działaliśmy razem – mówił.

Andrzej Duda podziękował też wszystkim liderom Zjednoczonej Prawicy za "te pięć lat polityki". – To była mądra polityka, która zmieniła życie ludzi. Jest też wśród ludzi wiele niepokoju, co będzie dalej - czy sytuacja będzie stabilna, czy też nie? Otóż nie mam wątpliwości, że Polacy oczekują spokojnych, konsekwentnych, stabilnych działań dla powrotu do normalności. Normalności, lepszego życia, stabilizacji i tego, co działo się przez pięć lat. Dane europejskie pokazują, że jeśli chodzi o bezrobocie, to należymy do absolutnej czołówki – powiedział.

Prezydent podkreślił także, że współdziałanie rozwija i buduje. – Dokładnie taką politykę chcę realizować. Albo to będzie polityka awantur, albo współdziałania ze sobą. Po wyborach, które będą 12 lipca kolejne wybory będą za trzy lata. To są trzy lata, które trzeba wykorzystać na prospołeczną politykę, wspólnie prowadzoną, mądrze prowadzoną. Takie głosy pojawiają się na moich spotkaniach. Ludzie chcą mieć jak najlepszą pracę. Mam propozycję dla całej sceny politycznej, ale też dla tych, którzy podzielają wartości jak rodzina, wspólnota kulturowa, tradycja, jak wspieranie młodych w ich ambicjach, jak rozwój kraju w sposób zrównoważony. Chciałem zaapelować do wszystkich polityków i tych, którzy są zaangażowani po stronie Koalicji Polskiej, Konfederacji. Spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca, porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze. Proszę, by zrobili to też ci, którzy są w samorządach. (…) Zwróćmy uwagę na te wartości, na ten system. Chciałbym, aby odbywała się współpraca w tych sprawach najważniejszych. Chciałbym, byśmy realizowali to w szerokiej koalicji polskich spraw. Jestem przekonany, że taka polityka jest możliwa. Jest oczekiwana dla przyszłości Polski – powiedział.