Premier podjął decyzję o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego

Kaczyński: My chcemy być wielkim europejskim narodem, oni tego nie chcą

– Stawka wyborów, to stawka odnosząca się do naszej cywilizacji, kultury i jej trwania. Ci, którzy prą do władzy, to są ludzie, którzy kwestionują to wszystko, co jest naszą tradycją – mówił w TV Trwam Jarosław Kaczyński.