Ks. Isakowicz-Zaleski nie chciał głosować w II turze. Przekonały go dwie Damy

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski początkowo nie zamierzał brać udziału w głosowaniu w drugiej turze wyborów. Zmienił jednak zdanie i za pośrednictwem Twittera poinformował o tym śledzących jego profil..

Jak przyznał we wpisie, do głosowania przekonały go dwie kwestie. Pierwsza to sprzeciw wobec ewentualnej wygranej kandydata Koalicji Rafała Trzaskowskiego. Według kapłana neguje on ludobójstwo Polaków na Kresach podczas II wojny światowej.

Drugim argumentem był, jak to wyraził sam Isakowicz-Zaleski, szacunek dla działalności Dam Medalu św. Brata Alberta – Agaty Dudy i Zofii Klepackiej. Swój wpis kapłan zakończył apelem do swoich przyjaciół, aby, tak jak on, również zagłosowali na Andrzeja Dudę.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.

