Będzie podatek od pustostanów? Resort finansów odpowiada

Klub Lewicy planuje złożenie poselskiego projektu ustawy wprowadzającej podatek od pustostanów. O inicjatywie poinformowała niedawno Anna Maria Żukowska.

– Zaproponowaliśmy – po to, aby pozyskać środki m.in. na budownictwo – podatek od pustostanów. Będziemy składać taki projekt ustawy jako klub. To jest dalszy ciąg właśnie kwestii związanych z mieszkalnictwem, które jest naprawdę jedną z największych bolączek w Polsce – powiedziała Żukowska w Polskim Radiu.

Odpowiedź na interpelację

Mimo to, że projekt ustawy będzie miał charakter poselski, posłowie PiS Sebastian Kaleta i Dariusz Matecki złożyli do Ministerstwa Finansów interpelację, w której pytają o to, czy resort pracuje już nad wprowadzeniem podatku od pustostanów. Jak się okazuje, w tej chwili w Ministerstwie Finansów "nie są prowadzone prace dotyczące wprowadzenia podatku od pustostanów. W resorcie finansów nie rozważa się również podjęcia prac w zakresie wprowadzenia podatku katastralnego".

Stan budownictwa w Polsce

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) przekazanego do eksploatacji w I połowie 2024 r. wyniósł 44 miesiące. Budynki wielorodzinne wznoszono w czasie prawie dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w pierwszej połowie 2024 r. oddano do użytkowania 95,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8,6 mln m2 oraz liczbie izb równej 361,8 tys.

Względem analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadki: liczby mieszkań o 16,2 tys. (14,5 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań o 1,9 mln m2 (17,9 proc.) oraz liczby izb o 76,7 tys. (17,5 proc.).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 90,2 m2 (w I półroczu 2023 r. – 93,9 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 131,9 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 51,9 m2.

Czytaj też:

Istotna zmiana podatkowa dla przedsiębiorców. Sejm przyjął nowelizacjęCzytaj też:

"Finansowy szok". Rząd przygotował zmiany w jednym z podatków