"Patrioci nie powinni głosować na Trzaskowskiego". Zdecydowana deklaracja Bąkiewicza

Dla Bąkiewicza głos oddany na kandydata PO, to głos za małżeństwami homoseksualnymi i adopcją dzieci przez pary homoseksualne. Pomimo swojego krytycznego stosunku do Andrzeja Dudy, to na urzędującego prezydenta zamierza w niedzielę oddać swój głos.

– Zestawienie między nim a Trzaskowskim jest ewidentnie na korzyść pana prezydenta – podkreślił.

– Myślę, że wyborcy Konfederacji zachowają się bardziej roztropnie i będą głosowali na nurt patriotyczny – zakończył.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Trzaskowskiego

Składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Rafała Trzaskowskiego ws. finansowania ekstremistycznych bojówek przez warszawski ratusz – poinformował w czwartek prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

– W tamtym roku pan Rafał Trzaskowski przekazał 3,6 mln zł na organizację Biennale Warszawa. Organizacja ta spożytkowała pieniądze na szkolenie anarchistów, tzw. Antify – powiedział Bąkiewicz na konferencji prasowej przed siedzibą ratusza. – To były zamknięte szkolenia z gimnastyki i taktyki ulicznej. Prowadziła również zajęcia z antykapitalizmu, mówiąc o tym, że własność prywatna jest złem, a własność wspólna jest dobrem. Są to ewidentne elementy potwierdzające komunistyczny rodowód tej organizacji – ocenił.

Szef stowarzyszenia MN stwierdził, że "w kontekście ostatnich wydarzeń, w których bojówki anarchistycznej Antify doprowadzają na zachodzie Europy, a również w Stanach Zjednoczonych do grabieży, rozbojów, pobić, obalania pomników widać, że jest to ruch rewolucyjny, który ma zamiar zmienić siłą panujący ustrój nie tylko tam, ale również w Polsce".

Narodowcy apelują do prokuratury i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, aby dokładnie zbadali, czy "finansując ekstremistyczne bojówki z kasy warszawskiego ratusza" Trzaskowski mógł złamać prawo.

