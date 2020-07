Andruszkiewicz ostro o Trzaskowskim: Zwykła pacynka na sznureczkach Tuska i układu medialnego III RP

Andruszkiewicz wskazuje w swoim apelu, że Rafał Trzaskowski jest "partyjnym dzieckiem Donalda Tuska". – Był ministrem w rządzie Donalda Tuska, wielokrotnie mówił o tym, ile zawdzięcza Tuskowi i PO. Dzisiaj specjalnie kreują go na niezależnego, by was oszukać. To zwykła pacynka na sznureczkach Donalda Tuska i układu medialnego III RP. Poglądy Trzaskowskiego możemy poznać po czynach, a nie po słowach, które mówi dzisiaj. Czyny były za to bardzo proste – mówi.

– Prezydent Andrzej Duda gwarantuje, że nie będzie w Polsce islamskich imigrantów, że nie zlikwidujemy polskiej waluty. Andrzej Duda gwarantuje to, że nie oddamy polskich dzieci w ręce par homoseksualnych. Pan prezydent gwarantuje, że takie piękne patriotyczne inicjatywy jak Marsz Niepodległości zawsze będą miały swoje miejsce i będą mogły się odbywać. To pan prezydent gwarantuje, że będziemy jako Polska mówić, że jesteśmy dumni ze swoich chrześcijańskich korzeni – podkreśla Andruszkiewicz w nagraniu.