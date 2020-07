"Piaskownica. Wiaderko i łopatka...". Były poseł do Konfederacji: Właśnie zmarnowaliście szansę

Podczas porannej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów z 99,97 proc. komisji. Wynika z nich, że Andrzej Duda zdobył 51,21 proc., natomiast Rafał Trzaskowski – 48,79 proc.

Wyniki niedzielnego głosowania, a szerzej zarówno pierwszą, jak i drugą turę wyborów skomentował w mediach społecznościowych były poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła. Jego zdaniem, największym przegranym jest tu Krzysztof Bosak.

"Błędna taktyka Konfederacji nie udzielania poparcia bliższemu (programowo - mimo wszystko) kandydatowi PAD oznacza: podział wśród jego wyborców, brak jakichkolwiek realnych korzyści programowych i politycznych. Zmarnowana okazja do postawienia twardych warunków w Sejmie i władzy wykonawczej. I to było 5 minut, które mogły na 3 lata stworzyć z Konfederacji silny Jobbik. Właśnie zmarnowaliście okazję. Ale wasza sprawa" – napisał.

Jaskóła ostro skomentował działalność Konfederatów. "Piaskownica. Wiaderko i łopatka, memy i Internety. I to koniec" – ocenił. Były poseł przewiduje, że za trzy lata partia ta może już nie istnieć. "Kiedy przychodzi prawdziwa polityka to wysiadacie. Błąd, błędy chyba że chodziło o to, aby wgrał RT. Ani nie uratowaliście honoru, ani pokoju. Kropka. Wasi szamani taktyki będą dowodzić co innego. Teraz to możecie sobie popisać w Internetach i porobić memy i to w zasadzie wszystko.... Elektorat Hołowni i Wasz do wzięcia" – skwitował.