Bielan odpowiada Gowinowi: Nie rozumiem takiego malkontenctwa

– Wygraliśmy wybory, ale wygraliśmy minimalnie i mamy świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności nie tylko wobec tej połowy, która nas poparła, ale również wobec drugiej połowy. Jestem przekonany, że prezydent Andrzej Duda będzie się starał być także prezydentem tych, którzy głosowali na jego kontrkandydata – powiedział w "Poranku Wyborczym" WP Jarosław Gowin, były wicepremier. – To była bardzo trudna kampania. Czeka nas refleksja, jak to się stało, że po ponad 4 latach rządzenia, gdy byliśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju gospodarczego, po tylu sukcesach o wynik musieliśmy drżeć do ostatniej chwili – dodał szef koalicyjnej partii Porozumienie.

O te słowa Gowina zapytany został w Polsat News Adam Bielan. – Nie rozumiem takiego malkontenctwa. Mogę powiedzieć, że po wyborach parlamentarnych wiele osób wróżyło, że przegramy wybory prezydenckie ze względu na to, że przegraliśmy Senat i większość sondaży, które były publikowane w ostatnich dniach przed drugą turą wyborów prezydenckich, dawał zwycięstwo naszemu oponentowi – stwierdził europoseł PiS.

– Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że 9,5 mln głosów wystarczy, żeby być wybranym prezydentem. W taki wynik celowaliśmy i to i tak byłby najlepszy wynik w historii Zjednoczonej Prawicy, a okazało się, że zdobyliśmy milion głosów więcej. Nigdy wcześniej, w żadnych wyborach nie otrzymaliśmy takiego poparcia. To jest grubo dwa miliony więcej niż w wyborach parlamentarnych – wskazał rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.