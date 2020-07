Czarzastemu puściły nerwy. Tak odpowiedział Schetynie

Były szef PO stwierdził na antenie TVN24, że kandydaci opozycyjni niedostatecznie wspierali Rafała Trzaskowskiego. O słowa Schetyny Czarzasty był pytany we wtorek na antenie Radia Zet.

– Zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą. Jakby ktoś zadzwonił do Biedronia i powiedział: chodźcie, spotkamy się, to byśmy to robili. Ze sztabu PO dostawaliśmy sygnały, żebyśmy się nie wtrącali – powiedział.

Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jest również wicemarszałkiem Sejmu uważa, że "ci, którzy oskarżają wszystkich poza sobą, za całą kampanię, to debile". Czarzasty dodał, że Platforma Obywatelska szósty raz "przerżnęła" wybory i "teraz będą szukać winnych".

– Niech się stukną w pierś i dadzą nam spokój! – oświadczył zdenerwowany polityk w audycji na żywo.

W poniedziałek wieczorem PKW podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji. Zwyciężył Andrzej Duda z wynikiem 51,03 proc. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Czytaj także:

Chcą wyeliminować Gowina? "Dobrze pan wie, co dzieje się za kulisami"