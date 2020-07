To nie koniec zmian w TVN. Odchodzi były szef "Faktów"

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia ub. roku Adam Pieczyński przestał być szefem pionu informacji TVN oraz redaktorem naczelnym "Faktów" i TVN 24. Poinformowano wówczas, że Pieczyński będzie doradcą zarządu.

Teraz okazuje się, że Pieczyński całkowicie odchodzi ze stacji. "Od 1 lipca jestem już całkowicie poza strukturami TVN/Discovery. Raz jeszcze wszystkich Was bardzo mocno ściskam na pożegnanie i dziękuję za 19 wspólnych lat. Trzymam za wszystkich kciuki".– napisał w e-mailu do pracowników TVN.

Wczoraj poinformowano, że z "Faktów" odchodzi żona Pieczyńskiego, Justyna Pochanke, która od kilku tygodni była na urlopie. Ostatni raz na antenie pojawiła się w maju. Dziennikarka związana była z tą stacją przez 19 ostatnich lat. Dziennikarka wysłała do pracowników TVN24, z której wynika, że to ona podjęła decyzję o odejściu. "Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać" – napisała w pożegnalnym mailu.

Dziś TVN Discovery Polska poinformowało, że jeszcze w lipcu zastąpi ją Piotr Kraśko, który poprowadzi główne wydania "Faktów" TVN i "Fakty po Faktach" w TVN24.

