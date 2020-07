Wiceminister otrzymał nominację ambasadorską

Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej oraz wschodniej Maciej Lang przyjął dziś nominację na nowe stanowsiko. W imieniu Prezydenta RP wręczył mu ją minister Jacek Czaputowicz.

Maciej Lang w 1993 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Orientalistyki UW.‎

W latach 1993–1997 pracował w Departamencie do Spraw Migracji i Uchodźstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych‎. Od 1997 r. jest związany zawodowo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W latach 1997–2003 pełnił funkcję radcy w Ambasadzie RP w Ałmaty. Po powrocie do kraju był radcą ministra w Departamencie Europy oraz w Departamencie Polityki Wschodniej MSZ. Od kwietnia 2006 r. kierował Ambasadą RP w Grecji w randze chargé d’affaires. W latach 2007–2009 pełnił funkcję ambasadora RP w Aszchabadzie, a od sierpnia 2009 do czerwca 2012 r. kierował polską placówką dyplomatyczną w Kabulu. Po powrocie z placówki został powołany na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Misji Zagranicznych. W latach 2014–2015 kierował zespołem terenowym Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE na Ukrainie. W sierpniu 2015 r. powołany został na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie, a w listopadzie tego samego roku także w Kirgistanie. Od października 2016 do listopada 2018 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Republice Turcji.

Jest autorem publikacji i opracowań analitycznych poświęconych Azji Centralnej i Bliskiemu Wschodowi.

W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.