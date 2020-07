Owsiak: Możemy doprowadzić do tego, żeby głosowanie w wyborach było obowiązkowe

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła w poniedziałek wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji. Andrzej Duda uzyskał w sumie 10 mln 440 648 głosów, co daje mu 51,03 proc. Rafał Trzaskowski otrzymał natomiast 10 mln 18 tys. 263, co przekłada się na 48,97 proc. poparcia.

Niekryjący swojej sympatii dla kandydata KO Jerzy Owsiak komentował dziś wynik wyborów na antenie TOK FM. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ocenił, że mimo "nierównej walki" udało się osiągnąć "bardzo dobry rezultat".

Owsiak podziękował tym wszystkim, którzy poparli Trzaskowskiego. Przypomnijmy, że według sondażu exit poll poparło go 64 proc. najmłodszych wyborców.

– Dzisiaj mówię "bardzo dziękuję", bo obudziliśmy się. Jeżeli nawet to budzenie będzie trwało kolejne trzy lata - do kolejnych wyborów i kolejne pięć lat - do jeszcze kolejnych, to teraz zróbmy wszystko, żebyśmy znowu nie usnęli, żebyśmy znowu czegoś nie przegapili – apelował. Jak podkreślił, poprzednie wybory prezydenckie "nie miały nawet w ułamku takiej aktywności, energii jaką miały dzisiaj". – I to jest ten kapitał nieprawdopodobny – wskazał. – Możemy doprowadzić do tego, żeby głosowanie w wyborach było obowiązkowe – dodał.