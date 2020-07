"Ukradziono Polakom prawdziwe wybory". Szef PO żąda stwierdzenia nieważności wyborów

Dziś ostatni dzień składania protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Borys Budka już zapowiedział, że złoży wniosek o unieważnienie wyborów prezydenckich ze względu na "szereg czynników".

– Będziemy pokazywać szereg czynników, które pokazują, że te wybory były nieuczciwe. To trzeba jasno powiedzieć. Akt głosowania może być dobrze przeprowadzony, ale cala otoczka sprawiała, że walka była nieuczciwa – stwierdził szef Platformy Obywatelskiej.

– Moim zdaniem te wybory nie były równe, ukradziono Polakom prawdziwe wybory, przez szereg czynników. Natomiast, czy miało to wpływ na wynik? Moim zdaniem tak – ocenił Budka. – Żądamy stwierdzenia nieważności tych wyborów z uwagi na szereg czynników. Protest wyborczy jest składany właśnie dlatego, by Sąd Najwyższy stwierdził, czy to, co zrobiono, miało wpływ, czy nie. Naszym zdaniem miało. Gdyby nie miało, nie składalibyśmy tego protestu – podkreślał.

Jak zaznaczał, czuje się w obowiązku zgłosić taki protest do Sądu Najwyższego. – Jeżeli my nie będziemy głośno pokazywać nieprawidłowości, to następne wybory będą podwójnie skręcone. To jest naszym obowiązkiem – ocenił.

– Ja to powiem prezydentowi prosto w oczy: pan został prezydentem na skutek nieuczciwej gry wyborczej. Pana obóz robił wszystko, żeby te wybory skręcić. Najpierw próbowano je skręcić 10 maja, później próbowano zrobić nieuczciwe wybory kopertowe, a jak wam się nie udało, daliście jedną trzecią mniej limitu Trzaskowskiemu, a potem zaangażowaliście cały aparat państwowy po to, żeby pan prezydent nadal był prezydentem. To jest nieuczciwość – mówił lider PO w TVN24.