Nurowska nie wytrzymała: Czara goryczy się przelała

Andrzej Duda uzyskał w sumie 10 mln 440 648 głosów, co daje mu 51,03 proc. Rafał Trzaskowski Trzaskowski otrzymał 10 mln 18 tys. 263, co przekłada się na 48,97 proc. poparcia. Nurowska jest załamana werdyktem rodaków.

"Jeśli chodzi o mnie to czara goryczy się przelała! Człowiek, który nie zasłużył,aby być prezydentem mojego kraju, po raz drugi obejmie tę funkcję" – napisała zbulwersowana Nurowska. Jej zdaniem prezes PiS "wsadził na fotel prezydencki człowieka bez kręgosłupa".

Jej zdaniem Polska dostała się we władzę "pisowskich najeźdźców". "Dla mnie ten człowiek nie był i nie będzie prezydentem! Oczekuję, że moi rodacy, którzy myślą podobnie, też to zamanifestują. W drugiej turze wyborów doszło do rzeczy niedopuszczalnych. Cały rząd z premierem wyruszył na pomoc swojemu koledze. No i w II turze wzięło udział o milion Polaków więcej. To byli ci emeryci, których premier zapewnił,że koronawirusa już nie ma, a prezes postraszył, iż Trzaskowski wprowadzi przymusową eutanazję dla starych i chorych ludzi. Jak widać podziałało!" – podkreśla pisarka w swoim wpisie na Facebooku.

