PO składa protest wyborczy. Terlecki: Oszuści płaczą, że zostali oszukani

KO wskazywała też na niewłaściwe ich zdaniem działanie TVP. Do protestu dołączono również 2 tys. indywidualnych zawiadomień o nieprawidłowościach w organizacji wyborów. – To nie były uczciwe wybory, bo uczciwe wybory to takie, w których kandydaci są traktowani po równo, takie, w których państwo pomaga wziąć udział w wyborach, ale nie staje po żadnej ze stron, to w końcu takie, gdzie wyborca może wziąć w nich udział bez względu na miejsce zamieszkania. To nie były uczciwe wybory – mówiła Barbara Nowacka.

Do działań opozycji odniósł się na Twitterze szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. "Trzeba umieć z honorem przegrywać. Sztab Platformy zaskarżył wynik wyborów. Oszuści płaczą, że zostali oszukani. Śmieją się z nich w całej Europie. A może znów chcą podmienić kandydata? Teraz Budka?" – napisał.





W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o wynikach II tury głosowania, która odbyła się 12 lipca. Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.