"To nie jest kraj, jaki znam". Scorupco załamana po zwycięstwie Andrzeja Dudy

Scorupco martwi fakt, że Polska jest wskazywana jako najbardziej homofobiczny kraj w Europie. Jej zdaniem wygrana Andrzeja Dudy będzie prowadzić do pogarszania warunków życia osób LGBT w Polsce. Poświęciła temu tematowi obszerny wpis na Instagramie.

"Zawsze byłam dumna z mojego polskiego pochodzenia. Polacy są niesamowicie lojalni, hojni i akceptujący - zwłaszcza dlatego, że wiemy z historii co oznacza bycie uciskanym. Ale to co teraz dzieje się w Polsce, to nie jest kraj jaki znam. Niedawna reelekcja Andrzeja Dudy (niewielką przewagą) świadczy o zamachu na prawa człowieka" – czytamy.

W anglojęzycznym wpisie aktorka tłumaczy swoim obserwatorom, że Andrzej Duda reprezentuje partię, która uważa, że "LGBT to nie ludzie, a ideologia" oraz 13 polskich gmin uznaje się za "strefy wolne od LGBT". "Serce mi się kraje, że w moim rodzinnym Białymstoku protestujący przeciw LGBT+ rzucali kamieniami, cegłami i fajerwerkami w niewinnych uczestników marszy" – pisze Scorupco.

Aktorka zaapelowała do swoich fanów o wsparcie dla osób LGBT, spotykających się z wykluczeniem czy atakami ze względu na swoją orientację seksualną.