Kiedy repolonizacja mediów? Jest konkretna zapowiedź Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński był gościem radiowej Jedynki. Pytany o kwestię repolonizacji mediów, powiedział: – Trzeba wzorować się na państwach zachodnich, ale na których, to tego jeszcze nie chcę mówić.

Według prezesa PiS repolonizacja nastąpi przed zakończeniem obecnej kadencji Sejmu. Polityk wskazał, że nie ma jeszcze żadnych konkretnych projektów ustaw. Jak podkreślił, "nie ma powodów, żeby Polska miała tu mniejsze prawa, czy inne podstawy, niż państwa zachodnie".

– Tu właśnie się trzeba wzorować na państwach zachodnich, które bardzo zaciekle bronią swojej suwerenności w tej dziedzinie. W Niemczech wykup jednego z niezbyt wpływowego tytułu doprowadził do ostrej reakcji, i dlatego tytuł wrócił w niemieckie ręce – mówił Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu. Prezes PiS przekonywał, że należy się odwołać do regulacji dotyczących rynku mediów, które są "na zachód od naszej granicy": – Z całą pewnością należy się do nich odwołać, a do których to ja jeszcze nie chcę mówić. (...) Analizujemy to, są dyskusje w tej sprawie, ale co nagle, to po diable.

– Na pewno powodzenie tego procesu jest związane z różnego rodzaju innymi aspektami zmian, które trzeba prowadzić w naszym kraju, a także z pewnymi reakcjami międzynarodowymi – podsumował polityk.