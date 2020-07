"Rz": PiS szykuje gorącą jesień

Gazeta podaje, że PiS pracuje nad strategią legislacyjną na najbliższe lata, która ma też brać pod uwagę wnioski z kampanii prezydenckiej. „Ale już teraz widać wyraźnie, że nie ma spójności, jeśli chodzi o to, co robić dalej” – czytamy.

Według ustaleń "Rz" w kuluarach Zjednoczonej Prawicy krążą różnego rodzaju pomysły, a także nowe inicjatywy polityczne dotyczące m.in. ordynacji i samorządów.

– Jest suflowany pomysł, by zmienić ordynację i wrócić do koncepcji utworzenia 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Jest też równolegle pomysł, by zmienić podział administracyjny kraju, tak by ponownie powstało 49 województw – powiedział informator gazety.

Rozmówca dziennika zastrzegł, że to tylko jeden z pomysłów "rzuconych" jako temat do rozmów. Jak pisze "Rz", lista spraw budzących kontrowersje jest dłuższa. Gazeta wymienia w tym kontekście tzw. repolonizację mediów, kontynuowanie reformy sądownictwa oraz kolejne zmiany w samorządach.

"Podstawowa dyskusja dotyczy tego, jaki kurs obejmie Zjednoczona Prawica. (...) Zwolennikami ostrego, ofensywnego kursu są przede wszystkim ziobryści, umiarkowana agenda jest forsowana przez Porozumienie Jarosława Gowina" – czytamy w gazecie.

