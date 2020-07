"Sprawa ma charakter międzynarodowy". Dworczyk o zatrzymaniu Sławomira N.

Szef KPRM w TVP1 potwierdził, że szykowane są zmiany w rządzie, polegające przede wszystkim na "zmianach organizacyjnych".

– Rząd to nie może być luźna federacja autonomicznie funkcjonujących księstw. To musi być sprawnie działający organizm, dzięki któremu można realizować program. W związku z tym tu już się wydarzyło dużo, ale potrzebne są kolejne zmiany, które spowodują, że te działania będą jeszcze bardziej efektywne. Więc zmiany organizacyjne, a w konsekwencji również zmiany personalne. Możemy na pewno myśleć o połączeniu niektórych resortów i przesunięciu różnych kompetencji pomiędzy ministerstwami – mówił.

Michał Dworczyk skomentował również trwający od piątku szczyt Unii Europejskiej.

– To jest najdłuższy już chyba w historii szczyt, dlatego że trwa cztery dni i rzeczywiście cały czas konsensusu nie ma. Ponad dwieście spotkań w różnych formatach, premier Mateusz Morawiecki jest niezwykle aktywny. Te pokoje polskiej delegacji są odwiedzane, drzwi się nie zamykają. Są odwiedzane przez bardzo wielu polityków europejskich. Oczywiście najbardziej ścisła współpraca ma miejsce w formacie V4. Nie ma tutaj porozumienia rzeczywiście, że ten gigantyczny budżet, o którym toczą się rozmowy, bo to jest ponad 1,8 biliona euro, budzi olbrzymie emocje i nie ma tutaj takich podstawowych uzgodnień, zarówno co do alokacji tych środków, jak i nadzoru ich wydatkowania. Jest taki jeden głęboki czy jeden z głębokich, czy poważnych problemów. Dotyczy wielkości budżetu, który ma być przekazany na odbudowę Europy po COVID-19 – stwierdził polityk w TVP1.

