Szczerski nowym szefem MSZ? Prezydent zabrał głos

Prezydent został zapytany o zmiany w swojej Kancelarii w kontekście rozpoczęcia drugiej kadencji: – Każda zmiana, która dotyczy najwyższych szczebli w Kancelarii, jest zmianą poważną. Na pewno będą różne zmiany. Mam też różne swoje przemyślenia. Jeżeli pan minister Szczerski otrzyma taką propozycję [szefa MSZ-u] i będzie chciał z niej skorzystać, to zostanie ministrem. Jeżeli dostanie taką propozycję, to będzie oznaczało, że Polska go potrzebuje.

Andrzej Duda zapewnił, że będzie realizował program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej. – To, że pan Rafał Trzaskowski czy inni przedstawiciele opozycji oczekiwali, że będe realizował program opozycji, czyli przeciwko programowi, który głosiłem, to moim wyborcy chcieli czegoś zupełnie innego, a większość opowiedziała się wtedy [w 2015] za mną, tak samo jak teraz większość opowiedziała się za mną. Zapowiadam z góry, że będę realizował program, z którym szedłem do wyborów i będę to robił – wskazał polityk w Polsat News.

Prezydent odniósł się także do swojej inicjatywy powołania koalicji polskich spraw. Utworzenie takiego frontu Andrzej Duda zaproponował tuż przed II turą wyborów. – Będzie zaproszenie do ludzi, którzy mają poglądy konserwatywne, także o profilu narodowym. Będzie także to zaproszenie skierowanie. Będe oragnizował spotkania, na które będę zapraszał różne środowiska, właśnie po to, żeby rozmawiać o ważnych polskich sprawach – zadeklarował.