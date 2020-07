Dlaczego czekano do 20 lipca? Adwokat Nowaka: Zatrzymanie mogło być celowo opóźniane

Zatrzymany w poniedziałek Sławomir Nowak, były minister transportu w rządzie PO-PSL został wczoraj decyzją sądu tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Śledztwo dotyczy podejrzenia korupcji oraz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej.

Adwokat polityka w rozmowie z RMF FM wyraził opinię, że zatrzymanie jego klienta mogło być celowo opóźniane. Uwagę zwraca rozbieżność dat. Postanowienie o postawieniu Nowakowi zarzutów wydano bowiem 9 lipca, a więc na trzy dni przed drugą turą wyborów, zaś do zatrzymania doszło dopiero 20 lipca. Mec. Antoni Kania Sieniawski podkreśla, że zazwyczaj, zaraz po takim postanowieniu, niezwłocznie zatrzymuje się podejrzanego chyba, że nie da się go znaleźć. Tu czekano aż do 20 lipca, a więc do dnia w którym znany był wynik wyborów prezydenckich.

Prawnik uważa, że ta rozbieżność nie jest przypadkowa. Jak tłumaczy, po pierwsze, wcześniejsze zatrzymanie Sławomira Nowaka mogło wpłynąć niekorzystnie na wynik Andrzeja Dudy. Po drugie, niewykluczone, że obawiano się, iż w przypadku zmiany w fotelu prezydenta nowy pierwszy obywatel może ułaskawić podejrzanych, nawet jeszcze przed wyrokiem sądu - tak jak było w precedensowej sprawie Mariusza Kamińskiego.

