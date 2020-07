Poseł Lewicy w szpitalu. "Choroba, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie"

"Otyłość niesie za sobą grube konsekwencje" – zaczął swój wpis Marcin Kulasek. Parlamentarzysta podkreślił, że co czwarty Polak jest otyły, co drugi dorosły w Polsce ma kilka kilogramów za dużo, a w ciągu ostatnich lat odsetek dorosłych cierpiących na otyłość w Polsce systematycznie rośnie. "Nie lepiej jest wśród dzieci - według WHO to właśnie polskie dzieciaki tyją najszybciej w Europie" – dodał.

Jak wyglądała jego droga do otyłości? "Stres, nieregularne godziny pracy, częste wyjazdy, o jeden kawałek ciasta za dużo" – wskazał.

Poseł Lewicy poinformował, że podjął decyzję o częściowej resekcji żołądka, aby "zapobiec dalszemu rozwojowi choroby, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie, w tym wykonywanie mandatu posła"."Chciałbym, abyśmy wspólnymi siłami mogli zmniejszać skalę otyłości w Polsce. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny znajduje się w podobnej sytuacji, proszę o kontakt w wiadomości prywatnej. Po operacji na pewno zdam relację" – zakończył swój wpis Kulasek.





