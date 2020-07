Gazeta donosi o naciskach szefa Solidarnej Polski na prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mają mieć one związek z konwencją stambulską. Przypomnijmy, że wczoraj Zbigniew Ziobro złożył do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oficjalny wniosek ws. wypowiedzenia przez Polskę tego dokumentu. – Obóz Zjednoczonej Prawicy zobowiązał się, że wystąpi z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, dlatego w dniu dzisiejszym złożyłem formalny wniosek do pani minister rodziny pracy i polityki społecznej o podjęcie działań w zakresie wypowiedzenia tej konwencji – poinformował Ziobro. – Wywiązujemy się ze swojego zobowiązania i to, co mówiliśmy będziemy chcieli wprowadzić w życie – zapowiedział.

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapewnił, że ruchy jego ugrupowania w tej sprawie nie są żadnymi politycznymi grami. – Chcemy dotrzymać słowa, które daliśmy pięć lat temu wyborcom. Nie wyobrażam sobie, żeby Zjednoczona Prawica zaprzeczyła własnej tożsamości. Obroną tradycyjnej polskiej rodziny zmobilizowaliśmy wyborców, co przełożyło się na sukces Andrzeja Dudy. Konwencja będzie wypowiedziana – oświadczył wiceminister aktywów państwowych.

Tymczasem profesor Antoni Dudek łączy naciski Ziobry ws. konwencji z rekonstrukcją rządu, w wyniku której koalicjanci PiS mieliby stracić po jednym ministerstwie.

– To zabawa Ziobry z Kaczyńskim w ciuciubabkę. Kwestia konwencji jest elementem nacisku na Kaczyńskiego. Pytanie, co Ziobro wynegocjuje u prezesa PiS. Czy zachowa resorty dla Solidarnej Polski, wzmocni się i zapewni swoim ludziom nowe miejsca w spółkach Skarbu Państwa, czy zostanie wicepremierem? Fakty są takie, że gdyby chodziło tylko o konwencję, to mogli ją wypowiedzieć przez ostatnie cztery lata, a tego nie zrobili – uważa politolog.