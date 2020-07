Sasin: My z górnikami rozmawiamy, a nie strzelamy do nich gumowymi kulami

– Zostanie powołany zespół roboczy, który będzie się składał zarówno z przedstawicieli zarządu spółki PGG, załogi, związków zawodowych, ale również przedstawicieli rządu – i to nie tylko MAP, ale również innych ministerstw, odpowiedzialnych za politykę energetyczną, przede wszystkim Ministerstwa Klimatu. Będziemy poszukiwać takich rozwiązań, które byłyby ekonomiczne uzasadnione, będą oznaczały ekonomiczne uzdrowienie PGG, ale z drugiej strony będą akceptowane społecznie – zapowiedział Sasin w programie "Gość Wiadomości".

– Nie da się skutecznie przeprowadzać zmian, skutecznie reformować takiego przedsiębiorstwa jak PGG w konflikcie. To pokazały doświadczenia poprzednich rządów. Proszę sobie przypomnieć rządy pani premier Ewy Kopacz, która próbował wówczas dokonywać zmian w górnictwie w roku 2015. Wywołała ogromne protesty społeczne, które przetoczyły się przez Śląsk, a zamiary i tak nie dały spodziewanego rezultatu. My nie chcemy podążać tą drpgą. My chcemy rozmawiać. Chcemy dialogu, poszukiwania najlepszych rozwiązań. Takie jest nasze credo. My z górnikami rozmawiamy, a nie strzelamy do nich gumowymi kulami, jak to robiły rządy PO i PSL-u – wskazywał szef resortu aktywów państwowych.

Wicepremier podkreślił, że trudna sytuacja Polskiej Grupy Górniczej to efekt m. in. polityki całej Unii Europejskiej: – Polityka klimatyczna UE powoduje, że produkcja energii elektrycznej z węgla jest bardzo droga, bo jest obłożona opłatami klimatycznymi, za emisję CO2. Z drugiej strony epidemia koronawirusa, która bardzo mocno dotknęła kopalnie Polskiej Grupy Górniczej. Zmniejszyło się wydobycie, zmniejszyły się w związku z tym również wpływy grupy. To wszystko powoduje, że sytuacja jest trudna i wymaga planu naprawczego.

