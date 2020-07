"Księstewka PO". Wiceminister aktywów państwowych o reformie samorządów

– Jestem zwolennikiem reformy samorządów, zwiększenia kontroli nad finansami samorządu terytorialnego. Dzisiaj niestety widać po tych dużych miastach, że są takimi udzielnymi księstewkami PO. Rafał Trzaskowski zamiast zajmować się sprawami lokalnymi, zajmuje się polityką zagraniczną, jeździ sobie po innych stolicach, jeździ do Brukseli, skarży na Polskę. Na to nie może być zgody – mówił Kowalski.

– Jestem zwolennikiem tego, żeby nie rozbijać unitarności polskiego państwa. Jeśli platformerscy prezydenci jeżdżą do Brukseli i żądają wbrew stanowisku polskiego rządu, wbrew racji stanu aby środki unijne były przydzielane im bezpośrednio, to mamy do czynienia z anarchią, bo samorządy są częścią polskiego państwa – mówił Kowalski.

Jak sprecyzował chodzi mu o "reformę regionalnych izb obrachunkowych, wzmocnienie nadzoru nad wydawaniem pieniędzy".