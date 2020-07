Płock: Dwóch policjantów zakażonych koronawirusem, 23 trafiło na kwarantannę

"Dwóch zakażonych koronawirusem policjantów przebywa na kwarantannie" – powiedziała w środę PAP rzeczniczka płockiej policji mł. asp. Marta Lewandowska. Jak zaznaczyła, w przypadku jednego z funkcjonariuszy nie ma przesłanek do tego, by wiązać jego zakażenie z pełnioną służbą, natomiast w przypadku drugiego na razie nie wiadomo, co było źródłem zakażenia.

"Policjanci, którzy mieli wcześniej kontakt z tym funkcjonariuszem zostali już odizolowani. Są to 23 osoby. Przebywają obecnie w domu. Zostaną poddani badaniom w kierunku koronawirusa" – wyjaśniła rzeczniczka płockiej policji.

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku pracuje ok. 400 funkcjonariuszy.

