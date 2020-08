"Premier bierze odpowiedzialność za każdą śmierć". Ostre słowa posła Lewicy

– Obwiniam ministra Szumowskiego za wzrost zakażeń koronawirusem. On wielokrotnie zmieniał zdanie ws. maseczek. Dzisiaj na środkowym Pomorzu, rozmawiając z mieszkańcami widzę, że ludzie nie trzymają dystansu. Jak władza uspokaja, to co oni biedni mają robić? – zastanawiał się polityk Lewicy w Polsat News.

– Nikt się na drugą falę nie przygotowuje. (...) Nadchodzi sezon grypowy, będzie więcej ludzi w szpitalach – oceniał.

Padły również mocne słowa wobec premiera, który w lipcu mówił o wygranej walce z wirusem w Polsce.

– Dzisiaj premier bierze odpowiedzialność za każdą śmierć i każde zachorowanie w Polsce, bo ze względu na kampanię wyborczą ogłosił, że wirus się skończył – powiedział Gawkowski.

– Nie możemy dzisiaj powiedzieć Polakom, że przegraliśmy tę walkę. My po prostu nigdy nie odbyliśmy jej do końca. To nie jest druga fala epidemii, cały czas mamy do czynienia z pierwszą – dodał. – Premier nie powiedział "uważajcie", powiedział "wygraliśmy walkę z wirusem". Takie słowa przecież padły – podkreślił.