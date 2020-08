Hołownia: To zły prezydent, ale Polacy zdecydowali, jak zdecydowali

– Proszę pamiętać, że frekwencja była bardzo duża. Ludzie podjęli decyzje. Były oczywiście nieprawidłowości i dobrze by było, żeby wybory w takim trybie przeprowadzane nie były. Dobrze by było naprawić media publiczne, ale to jest zadanie na przyszłość – dodawał.

Hołownia zaznaczył jednak, że prezydent Andrzej Duda nie nadaje się do tego, aby sprawować swój urząd.

– Uważam, że to zły prezydent i zły wybór. A prezydent Duda pracuje intensywnie nad tym, żeby potwierdzać mój sąd choćby tym, co wczoraj wygadywał na temat maseczek i na temat epidemii. To jest człowiek, który po prostu nie nadaje się na to stanowisko – mówił w Trójce Polskiego Radia.

Zdaniem byłego kandydata na prezydenta, Polacy nie są aż tak podzieleni, jak politycy.

– Jeżeli chodzi o grupę kontrolną, to należy ją naprawdę skonfrontować ją z grupą eksperymentalną. Polacy nie są wcale tak podzieleni, jak politycy występujący w mediach. Jak media same są podzielone – stwierdził.

